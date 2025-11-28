OnePlus готовится представить смартфон OnePlus Ace 6T в Китае уже на следующей неделе. На мировом рынке эта модель, как ожидается, выйдет под названием OnePlus 15R. О некоторых характеристиках устройств уже известно, и теперь компания раскрыла детали об аккумуляторе.

OnePlus подтвердил на Weibo, что Ace 6T оснастят аккумулятором ёмкостью 8300 мА·ч. Это на 1000 мА·ч больше, чем у OnePlus 15, который и так получил рекордную батарею на 7300 мА·ч. При этом производитель не жертвует скоростью зарядки — смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Это позволяет предположить, что глобальная версия OnePlus 15R также получит крупную батарею и быструю зарядку. Однако нередки случаи, когда компании уменьшают ёмкость аккумуляторов для международных поставок из-за логистических ограничений. Кроме того, в Северной Америке OnePlus не предлагает 100-ваттную зарядку, ограничивая скорость до 80 Вт.

Тем не менее, остаётся надежда, что OnePlus 15R сохранит большой аккумулятор на мировом рынке. Помимо этого, смартфон уже подтверждённо получит процессор Snapdragon 8 Gen 5, защиту по стандарту IP69 и двойную основную камеру. Таким образом, модель может стать отличным выбором для тех, кто ищет мощный, долгоиграющий смартфон дешевле, чем OnePlus 15.