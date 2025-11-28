Финская HMD, известная по смартфонам Nokia и собственным устройствам, готовится выйти в новый сегмент: компания разрабатывает свой первый ноутбук — Chromebook-трансформер HMD Book CS-1 Flip.

Согласно утечке пользователя X @smashx_60, модель будет называться HMD (Chrome)Book CS-1 Flip или HMD Book CS-1 Flip. Обозначение Flip указывает на поворотный шарнир на 360 градусов и сенсорный экран — формат, знакомый по линейкам ASUS Chromebook Flip и другим конвертируемым устройствам.

HMD выходит на рынок ноутбуков впервые

За последние годы HMD расширила ассортимент от кнопочных телефонов до Android-планшетов и аксессуаров. Но ноутбуки — новое направление. Ранее под маркой Nokia появлялись модели PureBook, однако их выпускал сторонний лицензиат, который уже прекратил работу. Теперь речь идёт о ноутбуке, созданном самой HMD.

Пока технические характеристики почти не раскрыты. Утечка сообщает только о наличии процессора Intel — примечательный выбор, поскольку многие недорогие Chromebook используют ARM-чипы, например MediaTek Kompanio.

Остаются неизвестными диагональ экрана, точная модель процессора, объём ОЗУ и памяти, цена и целевая аудитория устройства. Если CS-1 Flip выйдет на рынок, он сразу окажется в сегменте с сильной конкуренцией, где доминируют Acer, Asus, Lenovo и Samsung.





Что дальше

Официальных подтверждений пока нет. Однако появление утечки с полным названием продукта обычно говорит о том, что разработка продвинулась дальше ранних слухов. Если ноутбук действительно существует, он может стать крупнейшим шагом HMD после ухода от эксклюзивного брендинга Nokia. Новые данные, по всей вероятности, появятся в ближайшее время.