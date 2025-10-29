Финская компания HMD Global представила смартфон M-Kopa X30 — совместную разработку с кенийским финтех-стартапом M-Kopa. Устройство создано для африканского рынка и продаётся по модели «pay-as-you-go», позволяющей покупать смартфон в рассрочку без предоплаты.

Партнёрство HMD и M-Kopa делает смартфоны доступнее

HMD Global отвечает за разработку аппаратной и программной части, а M-Kopa берёт на себя дистрибуцию и систему рассрочки. Благодаря такой модели жители стран Африки могут приобрести современные смартфоны без необходимости вносить полную сумму сразу.

Характеристики M-Kopa X30

M-Kopa X30 оснащён 6,72-дюймовым дисплеем Full HD+ (2400×1080) с частотой 60 Гц. В основе устройства — восьмиядерный процессор Unisoc T615, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает под управлением Android 15 с фирменными AI-функциями HMD.

Главная камера представлена 50-мегапиксельным модулем с оптической стабилизацией и 8-Мп широкоугольным объективом. Фронтальная камера — 50 Мп, что необычно для устройства среднего уровня.

Присутствуют фирменные AI-возможности: AI Remix Shots автоматически выбирает лучшие кадры в групповых фото, а Gesture Selfie позволяет делать снимок морганием или жестом «V».





Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт (в комплекте — адаптер на 10 Вт). Также предусмотрены разъём USB-C, аудиовыход 3,5 мм и защита IP52 от влаги и пыли.