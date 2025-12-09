Австралия с 11 декабря запускает первый в мире общенациональный запрет на использование соцсетей людьми младше 16 лет. За исполнение отвечают технологические компании, которые обязаны блокировать доступ и проверять возраст пользователей.

В список заблокированных сервисов входят TikTok, Facebook*, Instagram*, Threads, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick и Twitch. Исключения составляют Discord, Messenger Kids, WhatsApp, Pinterest, Kids Helpline, Google Classroom и YouTube Kids. Ограничение не распространяется на ИИ-сервисы, включая ChatGPT, OpenAI Sora и Google Gemini.

Это первый случай внедрения возрастного барьера подобного масштаба. В других странах соцсети ограничивались по политическим или национальным причинам. Теперь Дания, Франция, Норвегия и Малайзия изучают модель Австралии и будут отслеживать её эффективность.

Как появился запрет и что требуется от компаний

Инициатива возникла после обсуждения книги психолога Джонатана Хайта «The Anxious Generation». В 2024 году жена премьер-министра Южной Австралии Аннабел Уэст предложила рассмотреть запрет после прочтения книги о влиянии соцсетей на детей.

Платформы должны использовать технологии подтверждения возраста: анализ голоса или лица, оценку давности регистрации, поведенческих характеристик и особенностей языка общения. Правительство заявляет, что предотвратит использование поддельных документов, ИИ-инструментов и VPN для обхода правил.





За нарушение компаниям грозит штраф в $33 млн по текущему законодательству.

Судебные споры и реакция индустрии

Два 15-летних жителя Австралии при поддержке Digital Freedom Project оспаривают запрет в Высоком суде, который может рассмотреть дело в феврале. По их позиции, ограничение сужает пространство для общения и выражения мнений детей 13–15 лет, включая обсуждение личных и общественных тем.

TikTok сообщил о готовности следовать новым требованиям, отметив, что ограничения могут «расстроить» часть пользователей. Meta* уже начала удалять аккаунты несовершеннолетних. Snapchat готов заблокировать почти 500 тыс. аккаунтов детей. Руководитель X Илон Маск ранее назвал закон «скрытым способом контроля над доступом к интернету для всех австралийцев».

Оценка инициативы и международный контекст

Глава организации Enough Is Enough Донна Райс Хьюз поддержала решение Австралии и подчеркнула, что запрет может стимулировать компании внедрять безопасные по умолчанию инструменты и родительские настройки. Организация фиксирует риски для детей — эксплуатацию, травлю, депрессию, чрезмерное использование и другие проблемы.

В США аналогичных общенациональных правил нет, однако в 12 штатах обсуждаются законы, направленные на регулирование доступа подростков к соцсетям.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.