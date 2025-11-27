Штрафы до 30 тысяч рублей за использование запрещённого софта на турнирах поддержали Минспорт и депутаты Госдумы.

В России готовятся первые законодательные меры против читерства в киберспорте. Минспорт и депутаты Госдумы поддержали инициативу о введении административной ответственности за использование запрещённых программ на официальных соревнованиях. Предлагаемые штрафы могут достигать 30 тысяч рублей. Рассматривается и перспектива уголовной ответственности в ситуациях, когда вмешательство влияет на исход матча или ставки.

Почему обсуждается наказание за читы

По данным экспертов, до 80 процентов игроков сталкивались с читерами — от автоматических прицелов до программ, меняющих параметры игры и скорость реакции. Подобные средства подрывают доверие к турнирам, демотивируют честных участников и снижают интерес спонсоров.

Из-за этого предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей и применить технические средства контроля, которые позволят фиксировать нарушения на официальных соревнованиях.

Сенатор Артём Шейкин отметил, что киберспорт давно вышел за рамки развлечения. По его словам, соревнования с крупными призовыми требуют прозрачности, а борьба с читерством должна быть сопоставима с антидопинговыми мерами в традиционном спорте.

Возможное ужесточение ответственности

Отдельно предложено рассмотреть случаи манипуляций результатами матчей, когда действия игроков связаны с мошенничеством или затрагивают ставки. В таких ситуациях обсуждается возможность применения уголовной ответственности, что должно стать серьёзным сдерживающим фактором.





На фоне инициативы ранее сообщалось, что в общественном совете при Минпросвещения раскрыли детали введения уроков киберспорта в школах.