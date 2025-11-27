DJI попадёт под запрет импорта новых дронов в США 23 декабря 2025 года, если американские ведомства не проведут обязательный аудит безопасности.

До 23 декабря 2025 года США должны определить, могут ли дроны DJI соответствовать требованиям Национального оборонного бюджета (NDAA-2025). Если аудит не будет проведён, Федеральная комиссия по связи автоматически внесёт всю продукцию DJI в Covered List, что заблокирует импорт новых устройств и сделает невозможным их сертификацию для работы в американском радиодиапазоне. DJI предупреждает, что под угрозой окажутся сотни тысяч рабочих мест и ключевые отрасли, которые зависят от её техники.

Требования NDAA-2025 и причины запрета

В декабре 2024 года Конгресс утвердил NDAA-2025, где закреплён годовой срок для обязательного аудита безопасности дронов китайского происхождения, включая DJI и Autel. Проверку могут провести DHS, DNI, FBI, NSA или Минобороны, однако, по словам DJI, ведомства по очереди отказываются брать на себя ответственность.

Министерство внутренней безопасности заявило, что «продолжает оценивать риск» и после завершения оценки выполнит требования закона. DJI официально запросила проведение аудита ещё в июне, подчёркивая готовность предоставить все необходимые данные, но проверка так и не началась.

Без аудита компания не может доказать безопасность своей продукции. Закон не обязывает ведомства проводить проверку, поэтому, если проверка так и не стартует, запрет вступит в силу автоматически.

Когда вступит запрет

23 декабря 2025 года FCC должна включить DJI в Covered List. После включения новые устройства будут считаться «ненадёжным коммуникационным оборудованием» и не смогут использовать частоты, регулируемые комиссией.





Ранее Минобороны уже классифицировало DJI как «китайскую военную компанию», что компания категорически отрицает. Параллельно Служба таможенного и пограничного контроля неоднократно задерживала поставки DJI, включая не связанные с дронами товары.

Можно ли сейчас покупать DJI

DJI подтвердила, что уже купленные дроны продолжат работать. Ограничения коснутся только импорта и вывода на рынок новых моделей.

При этом почти весь ассортимент на американском сайте DJI уже несколько месяцев в статусе «нет в наличии». Из-за задержек CBP по всей цепочке поставок возник дефицит, и многие модели доступны только у сторонних продавцов, что несёт риск для покупателей.

Дефицит и таможенные задержки

С конца 2024 года CBP регулярно блокирует партии DJI, ссылаясь на подозрения в использовании принудительного труда. DJI отвергает обвинения и подчёркивает, что не находится в списке DHS по закону UFLPA.

Компания называет ситуацию «недоразумением» и заявляет, что ведёт переговоры с CBP. Несмотря на это, крупные ритейлеры сообщают об отсутствии запасов, а поставки новых моделей для американского рынка отложены.

Кто может заменить DJI на рынке США

По оценкам DJI, её доля в американском коммерческом секторе превышает 70%, в сельском хозяйстве — до 90%, в полиции и пожарных службах — также около 90%.

Американские производители выпускают в основном индустриальные и военные модели стоимостью в несколько тысяч долларов. На массовом рынке аналогов для потребителей фактически нет. Крупнейший игрок, AeroVironment, ориентирован на оборонный сектор и не производит бытовые дроны.

На фоне политики «возвращения производства в США» администрация Трампа продвигает меры поддержки внутренней индустрии: действуют два указа о расширении американского присутствия в беспилотных системах, а некоторые штаты запретили использование китайских дронов в госструктурах. Однако ни одна компания пока не способна заместить DJI по цене, масштабам выпуска и доступности.