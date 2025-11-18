DJI выпустила свою третью экшн-камеру за последние четыре месяца — Osmo Action 6. Новинка стала конкурентом GoPro и получила необычную для такого класса камер функцию — переменную диафрагму. Кроме того, камера оснащена новым квадратным сенсором, похожим на тот, что используется в Osmo 360, что упрощает последующее кадрирование под вертикальные и горизонтальные форматы для соцсетей.

На этот раз DJI отказалась от фиксированного значения f/2.8: в Osmo Action 6 доступна переменная диафрагма f/2.0-4.0.

Это даёт несколько преимуществ:

при значении f/2.0 камера пропускает в два раза больше света, улучшая съёмку в темноте и снижая смаз;

появляется возможность сильнее размывать фон;

на ярком солнце можно закрыть диафрагму до f/4.0, чтобы снизить выдержку и получить более естественный видеоряд.

Однако полного ручного контроля над диафрагмой нет: пользователь может выбрать только фиксированное f/2.8 или довериться автоматическому режиму с разными диапазонами работы диафрагмы. При желании можно зафиксировать f/4.0 для получения «звёздного» эффекта на ярких источниках света.

Камера оснащена новым квадратным сенсором формата 1/1.1″ (9,8 × 9,8 мм). Разрешение осталось прежним, но теперь доступны новые форматы:

съёмка квадратного видео 3840×3840 при 60 fps;

4:3 4K (3840×2880) до 120 fps;

стандартное 4K 120 fps и 4K 60 fps в режиме SuperNight.

Сенсор крупнее, чем в Osmo Action 5 (1/1.3″) и GoPro 13 (1/1.9″), что улучшает работу в темноте. DJI заявляет динамический диапазон 13,5 стопов, поддержку 10-битного видео и профиль D-LogM.





Камера предлагает шесть «плёночных» режимов Film Tone, 2× lossless-зум, режим портретной съёмки и отслеживание объекта. Режим Natural Wide расширяет угол обзора без искажений по углам. Дополнительно доступны аксессуары: макро-насадка и объектив FOV Boost, увеличивающий угол обзора до 182°.

Согласно первым тестам, видео в условиях низкой освещённости стало заметно чище и точнее по цвету, а работа SuperNight улучшилась благодаря более высокой выдержке и лучшей стабилизации.

Другие особенности Osmo Action 6:

встроенная память увеличена до 50 ГБ (есть слот microSD);

водозащита до 20 метров без бокса и до 60 метров в защитном кейсе;

поддержка жестового управления;

работа от батареи Extreme Battery Plus: до 4 часов при 1080p и до 2 часов при 4K;

обновлённое крепление Quick-Release с двухзащёлочным механизмом, совместимое с прежними аксессуарами.

В США камера не появится в официальном магазине DJI, но будет продаваться через Amazon, B&H и другие площадки. В Европе Osmo Action 6 уже доступна: