DJI анонсировала Neo 2 — обновленную версию своего компактного дрона-селфи, вышедшего в прошлом году. Новинка получила ряд серьезных улучшений, включая систему предотвращения столкновений на базе LiDAR.

Главным нововведением стала установка LiDAR-сенсоров, которые работают в паре с направленными вниз инфракрасными датчиками. Это делает полет дрона значительно безопаснее, особенно в режиме автоматического следования за пользователем. Как и раньше, винты защищены встроенными защитными кожухами, однако новая система обнаружения препятствий обеспечивает дополнительную надежность.

Neo 2 также поддерживает управление жестами — пользователи могут изменять положение и расстояние до дрона простыми движениями рук. Помимо этого, устройство совместимо с контроллерами движения и пультом DJI RC-N3.

Максимальная скорость дрона увеличена почти до 43 км/ч (27 миль/ч), что заметно быстрее, чем у оригинальной модели. DJI заявляет, что Neo 2 устойчивее ведет себя в сложных погодных условиях и способен стабильно держаться в воздухе при ветре до 39 км/ч (24 миль/ч).

Ёмкость аккумулятора выросла до 1606 мА·ч, обеспечивая до 19 минут полета на одном заряде (против 14-17 минут у предыдущей версии). Камера оснащена двухосевым подвесом для улучшенной стабилизации и способна снимать видео в 4K при 60 кадрах в секунду, а при ручном управлении — до 100 кадров в секунду. Угол обзора стал шире, при этом используется тот же 1/2-дюймовый сенсор.





Встроенная память увеличена более чем в два раза — до 49 ГБ. Из-за всех улучшений дрон стал немного тяжелее: 151 грамм против 135 граммов у оригинала. Однако повышение скорости и времени работы компенсирует этот прирост веса.

Пока что DJI Neo 2 доступен только в Китае. Ранее оригинальная модель получила прозвище «лучший дрон за 200 долларов», поэтому пользователи надеются, что новая версия также появится на глобальном рынке. Стоимость Neo 2 составляет 1 499 юаней, что эквивалентно примерно 211 долларам США, хотя влияние тарифов на цену пока неизвестно.