DJI, похоже, меняет направление развития своей линейки FPV-дронов. Вместо давно ожидаемого Avata 3 компания, по последним утечкам, готовит совершенно новый продукт — DJI Avata 360. Этот дрон, по слухам, станет прямым конкурентом Insta360 Antigravity A1, первого дрона от Insta360, который должен выйти в январе следующего года.

Такой шаг станет неожиданным поворотом после месяцев ожиданий традиционного продолжения серии Avata. Первые слухи о третьем поколении FPV-дрона появились ещё в начале года, примерно тогда же, когда начали просачиваться сведения о моделях Neo 2 и Mini 5 Pro. Эти устройства уже были официально представлены, а Neo 2, по сообщениям, готовится к глобальному запуску. Однако недавние прототипы, появившиеся в сети с мая, показали, что DJI пошла по иному пути.

На утекших фотографиях был виден дрон, значительно отличающийся от Avata 2. Вместо компактной округлой конструкции FPV-модели устройство получило более плоский и необычный корпус. Теперь этот дизайн обретает смысл — DJI не дорабатывает прежнюю концепцию, а полностью переосмысливает её.

По словам инсайдера Игоря Богданова, получившего, как он утверждает, прямое подтверждение, DJI действительно готовит Avata 360, который будет ориентирован на рынок 360-градусной аэрофотосъёмки. Это стратегический шаг против Insta360, лидера в области иммерсивной съёмки.

Ожидается, что стоимость нового дрона составит около 1099 долларов, хотя официальных данных пока нет. Если слухи подтвердятся, выход DJI Avata 360 может стать началом новой конкурентной гонки в сегменте 360° FPV-дронов.



