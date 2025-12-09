В Индии состоялся дебют Poco C85 5G — нового доступного смартфона начального уровня в серии C. Модель делает ставку на крупный дисплей, ёмкую батарею, современную 5G-платформу и длительную поддержку ПО.

Характеристики и возможности Poco C85 5G

Смартфон оснащён 6,9-дюймовым экраном HD+ с адаптивной частотой 120 Гц и яркостью до 810 нит, что должно обеспечить комфортное использование на улице. Экран сертифицирован на сниженное синее излучение, уменьшение мерцания и поддержку циркадного режима.

Основная камера включает 50-мегапиксельный модуль и дополнительный датчик, а для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Устройство работает на чипсете MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с LPDDR4x-памятью и накопителем UFS 2.2. Хранилище можно расширить картой microSD. Аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч поддерживает 33-ваттную проводную зарядку и 10-ваттную реверсивную зарядку по кабелю. Также существует 4G-версия модели с чипом Helio G81 Ultra, уже доступная в некоторых странах.

Аппарат функционирует на HyperOS 2.2 на базе Android 15. Производитель обещает два обновления Android и четыре года патчей безопасности. Среди дополнительных функций — боковой сканер отпечатков, разъём 3,5 мм, поддержка двух SIM с 5G, Wi-Fi двух диапазонов, Bluetooth 5.4, USB-C и защита от пыли и брызг по стандарту IP64.





Смартфон выпускается в цветах Power Black, Spring Green и Mystic Purple.

Цена и начало продаж

В Индии Poco C85 5G доступен в трёх конфигурациях памяти:

4/128 ГБ за 11 999 рупий (≈ $133);

6/128 ГБ за 12 999 рупий (≈ $145);

8/128 ГБ за 14 499 рупий (≈ $160).

Продажи начнутся 16 декабря. Для покупателей предусмотрены скидки при оплате картами HDFC Bank, ICICI Bank и SBI.