Индийское правительство выпустило распоряжение, обязывающее производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, установить на устройства, продаваемые в стране, государственное приложение Sanchar Saathi. На выполнение предписания компаниям выделено 90 дней.

По данным Reuters, Apple планирует не выполнять требование и уведомит индийские власти, что не предустанавливает подобные приложения ни в одной стране, где ведёт деятельность, ссылаясь на риски для безопасности и конфиденциальности пользователей.

При этом не исключено, что компании в дальнейшем придётся реагировать на распоряжение, однако сам факт её несогласия стал заметным шагом, поскольку Apple решила не следовать указанию без возражений. Дальнейшее развитие ситуации пока остаётся неопределённым.

Согласно трактовке предписания, приложение должно быть не только установлено на смартфоны по умолчанию, но и недоступно для удаления пользователями.

Приложение Sanchar Saathi уже доступно в App Store для добровольной загрузки. Оно позволяет сообщать об утерянных или украденных устройствах, инициировать запросы оператору на блокировку IMEI, а также отправлять сообщения о мошеннических звонках.





Правительство объясняет необходимость расширения использования приложения борьбой с преступлениями, связанными с подделкой или клонированием IMEI на украденных устройствах. Оппозиционная партия заявляет, что требование противоречит конституции.