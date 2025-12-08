Ubiquiti объявила о выпуске Dream Router 5G Max (UDR-5G-Max) — многофункционального 5G-устройства, которое поддерживает мобильную связь, проводное подключение и Wi-Fi. Новинка оценена в 499 долларов и поступит в продажу в феврале 2026 года.

Dream Router 5G Max представляет собой настольный облачный шлюз с встроенной поддержкой 5G, тридиапазонного Wi-Fi 7 и системой UniFi OS. Корпус выполнен в цилиндрической форме, размеры составляют 110 × 110 × 250 мм. Устройство оснащено слотом NanoSIM и гибридным NanoSIM/eSIM. На 5G NSA максимальная скорость загрузки достигает 3,4 Гбит/с, отдачи — 560 Мбит/с. На автономных сетях 5G SA скорость составляет до 1,8 Гбит/с на приём и до 650 Мбит/с на передачу.

Маршрутизатор оснащён портом 10GbE SFP+ и четырьмя портами 2.5GbE RJ45, один из которых поддерживает питание PoE. Скорость Wi-Fi соответствует стандарту BE10700: до 688 Мбит/с, 4,3 Гбит/с и 5,7 Гбит/с на каждом диапазоне. Радиус покрытия составляет около 160 квадратных метров. В комплект входит карта microSD на 64 ГБ для хранения видео и приложений, при этом через UniFi Protect можно подключить до пяти камер HD, двух 2K и одной 4K.

Ubiquiti позиционирует Dream Router 5G Max как флагман новой линейки UniFi 5G Max. Компания также представила ещё две модели. Внутренний модем UniFi 5G Max Indoor получает питание по PoE, стоит 399 долларов, поддерживает две SIM-карты и eSIM, обеспечивая до 3,4 Гбит/с. Устройство совместимо с сетями AT&T и T-Mobile, а сертификация Verizon ожидается до конца декабря.

Уличная версия UniFi 5G Max Outdoor разработана для эксплуатации в сложных условиях. Базовая защита соответствует IPX6, а при использовании дополнительного гермокаба установочный комплект обеспечивает уровень IP67. По скоростям устройство соответствует внутреннему модему и появится в продаже в январе 2026 года по цене 459 долларов.



