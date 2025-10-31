Министерство торговли США (DOC) предложило запретить продажу и использование продукции TP-Link на территории страны, сославшись на опасения, связанные с национальной безопасностью.

По данным источников, инициативу поддержали более шести федеральных агентств, включая Министерства внутренней безопасности, юстиции и обороны. Под ударом могут оказаться маршрутизаторы TP-Link — одни из самых популярных Wi-Fi устройств для дома в США.

Это не первый случай, когда американские власти выражают обеспокоенность использованием техники TP-Link. Ещё в 2024 году Министерство торговли начало расследование в отношении компании, подозревая её в предоставлении доступа к американской инфраструктуре китайским хакерам.

Как сообщает The Washington Post, внутренние документы ведомства указывают, что чиновники считают связь TP-Link с Китаем потенциальной угрозой безопасности. По их мнению, устройства компании могут собирать конфиденциальные данные пользователей, а из-за происхождения бренда TP-Link якобы остаётся под контролем китайских властей.

Несмотря на то, что предложение уже получило одобрение ряда агентств, окончательное решение пока не принято. DOC может отказаться от запрета или заключить с компанией соглашение об альтернативных мерах. Позиция Белого дома также остаётся неясной. Представитель администрации ограничился заявлением о том, что США «осведомлены о попытках китайского правительства использовать уязвимости в системах безопасности» и предпринимают шаги по их устранению.





По данным источников, на фоне встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, направленной на снижение торговой напряжённости, вероятность реального запрета TP-Link остаётся низкой. Один из собеседников The Post назвал компанию «переговорным инструментом» в диалоге между США и Китаем.

В свою очередь, TP-Link категорически отвергла обвинения. Представитель компании Джефф Сидман назвал утверждения «абсурдными», заявив, что «любые негативные меры против TP-Link не навредят Китаю, но нанесут ущерб американской компании».

Ещё один представитель добавил, что TP-Link «решительно оспаривает любые предположения о риске для нацбезопасности США» и подчеркнул, что компания «является американским предприятием, поставляющим надёжную и безопасную продукцию для рынка США и других стран».

TP-Link Systems базируется в Ирвайне, штат Калифорния, и является дочерней структурой TP-Link Technologies, основанной в Китае, при этом сохраняя часть активов в стране происхождения.