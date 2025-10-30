MediaTek и Qualcomm готовятся к выпуску своих следующих субфлагманских мобильных процессоров. Если о Snapdragon 8 Gen 5 от Qualcomm уже известно достаточно много, то будущий чип MediaTek пока остаётся загадкой.

Ранее сообщалось, что новинка может получить название Dimensity 9500e, однако свежая утечка от инсайдера Digital Chat Station указывает на другое имя — Dimensity 9400++. По его данным, процессор основан на уже существующем флагманском чипе Dimensity 9400+.

Прототип нового процессора работает с тактовой частотой до 3,73 ГГц и включает конфигурацию ядер 1× Cortex-X925, 3× Cortex-X4 и 4× Cortex-A720. За графику отвечает GPU G925 MP12 с частотой 1612 МГц. Производится чип по передовому 3-нм техпроцессу TSMC N3E.

Интересно, что CPU, GPU и кеш-память, по данным источника, не отличаются от Dimensity 9400+, что делает шаг MediaTek неожиданным — ведь речь идёт о субфлагманском решении, которое фактически повторяет характеристики топового процессора.

Digital Chat Station также добавил, что первые смартфоны с этим чипом получат увеличенные аккумуляторы, дисплеи высокого класса, улучшенные материалы корпуса и более производительное «железо» в целом.





Официальный дебют Dimensity 9400++ ожидается в первом квартале 2026 года. В это же время Qualcomm планирует представить свой Snapdragon 8 Gen 5.