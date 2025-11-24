MediaTek анонсировала Dimensity Cockpit P1 Ultra — новый 4-нм процессор для автомобильных мультимедийных систем. Чип ориентирован на высокую производительность, продвинутый ИИ и расширенные возможности развлечений в салоне. Первые автомобили на базе P1 Ultra, по данным компании, выйдут в ближайшее время.

Производительность, графика и ИИ

Dimensity Cockpit P1 Ultra оснащён восьмиядерным CPU с вычислительной мощностью до 175 тыс. DMIPS. В графике используется аппаратный GPU с поддержкой трассировки лучей, производительность которого достигает 1800 GFLOPS.

За ИИ отвечает выделенный NPU на 23 TOPS. MediaTek заявляет, что P1 Ultra способен запускать генеративные модели на борту автомобиля. Архитектура Armv9 и встроенные блоки ИИ позволяют поддерживать большие языковые модели объёмом до 7 млрд параметров. Это обеспечивает работу продвинутых голосовых ассистентов, мультимодального ввода, локальной генерации изображений и систем безопасности без обращения в облако.

Интеграция модулей и связь

MediaTek сократила время разработки для автопроизводителей, объединив в платформе смарт-кокпит, коммуникационные модули и T-BOX. Процессор поддерживает 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, GNSS и оснащён встроенным модемом.

Для камер предусмотрен HDR ISP с ИИ-шумоподавлением и системой AI 3A. Платформа подходит для панорамного обзора 360°, видеорегистраторов и мониторинга салона.





Развлечения и мультимедиа

P1 Ultra может одновременно работать с шестью дисплеями. Технология MediaTek MiraVision обеспечивает воспроизведение и запись видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Это позволяет реализовать многодисплейные решения для водительских панелей, пассажирских экранов и мультимедиа в заднем ряду.

MediaTek также подтвердила выпуск трёх версий Dimensity Cockpit P1 Ultra: 5G, 4G и Wi-Fi. Во всех вариантах используются восьмиядерный процессор и шестиядерный GPU.