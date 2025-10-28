Представлен Mercedes-Benz S-Class PHEV 2026 года, который будет предлагаться в единственной версии — S 450 e L. На рынке Китая его стоимость составит 194 тысячи долларов, что примерно 15,3 миллиона руб.

Визуально и внутри Mercedes-Benz S-Class PHEV 2026 года практически идентичен версии 2025 года и бензиновому S-Class, за исключением эмблемы сзади.

В базовой комплектации Mercedes-Benz S-Class PHEV 2026 модельного года предусмотрены доводчики дверей, многолучевые светодиодные фары, сенсорное открытие багажника, задние электрические шторки и аудиосистема Burmester 3D.

Mercedes-Benz S-Class PHEV 2026 оснащается гибридной установкой, включающей 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель и электромотор, расположенный на задней оси. Общая мощность системы достигает 300 кВт, а крутящий момент — 650 Нм.

Автомобиль, питающийся от литий-ионного аккумулятора емкостью 28,71 кВт·ч, способен преодолеть 108 км в электрическом режиме по стандарту WLTC. Трансмиссия — девятиступенчатая автоматическая коробка передач.



