Google представила WeatherNext 2 — новую ИИ-модель прогноза погоды, которая формирует данные в восемь раз быстрее предыдущей версии и выдаёт четырёхшестичасовых прогноза в сутки с горизонтом до 15 дней.

Google обновила систему прогнозирования погоды и внедрила модель WeatherNext 2. Она работает в приложении Pixel Weather, поиске Google, сервисах Gemini для Android и в Weather API платформы Google Maps. В ближайшие недели WeatherNext 2 возьмёт на себя и прогнозы внутри Google Maps.

Компания отмечает, что новая модель формирует прогноз за минуту благодаря использованию Tensor Processing Unit — специализированного ASIC-чипа Google для задач машинного обучения. Тот же объём данных на традиционной суперкомпьютерной модели на основе физики рассчитывается примерно за час.

WeatherNext 2 генерирует четыре прогноза по шесть часов в сутки и поддерживает предсказания на срок до 15 дней. По заявлению Google, модель точнее WeatherNext 1 при расчёте 99% метеопараметров: температуры, осадков, давления, влажности, скорости и направления ветра.

В основе новой системы лежит метод Functional Generative Network. Он заменил связку Graph Neural Network и Conditional Diffusion, применявшуюся в WeatherNext 1. Предыдущая версия остаётся доступной для исследовательских задач, но текущая модель уже распространяется среди инженеров и разработчиков.





WeatherNext 2 учитывает взаимосвязь метеопеременных, описываемых уравнениями, и ищет устойчивые повторяющиеся паттерны вместо классического физического моделирования. Благодаря этому можно быстро создавать сотни и тысячи прогнозов, включая 15-дневный расчёт, который формируется менее чем за минуту.