В базе китайского регулятора TENAA опубликованы характеристики Realme 16 Pro с модельным номером RMX5121. Ранее утечка подтвердила, что индийская версия устройства проходит под номером RMX5120, а также раскрыла варианты памяти и цвета. Теперь регулятор раскрыл ключевые параметры смартфона до его официального запуска.

Экран, размеры и камеры

По данным TENAA, Realme 16 Pro имеет размеры 162,6 × 77,6 × 7,75 мм и весит 192 г. Устройство оснащено 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K — 2772 × 1272 пикселей. Хотя в документе не указан частотный показатель, ожидается поддержка 144 Гц, как у предыдущего поколения.

Основная камера представлена двумя модулями: 200 Мп и 8 Мп. Фронтальная камера — 50-мегапиксельная.

Производительность и ПО

Смартфон должен выйти с интерфейсом Realme UI 7 на базе Android 16. Внутри установлен неопределённый процессор с тактовой частотой до 2,5 ГГц.

В Китае устройство появится в конфигурациях с 8, 12 и 16 ГБ ОЗУ, а также 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти. Для Индии, согласно недавней утечке, готовятся варианты 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.





Батарея и дополнительные возможности

Realme 16 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч, при этом TENAA указывает номинал 6830 мА·ч. Ожидается поддержка 80-ваттной проводной зарядки по аналогии с прошлой серией. В списке функций также фигурируют ультразвуковой сканер отпечатков в экране и инфракрасный порт.

Изображений устройства в базе регулятора пока нет, поэтому дизайн остаётся неизвестным.