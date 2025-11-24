Amazfit выпустила смарт-часы T-Rex 3 Pro 44 мм в новом цвете Tactical Black. Модель уже продаётся в США, стоит 379,99 доллара и поддерживает офлайн-карты, построение маршрутов и шестисистемное спутниковое позиционирование.

Новая версия T-Rex 3 Pro 44 мм повторяет функциональность существующих моделей серии. Встроенный двухцветный фонарик остаётся главным отличием от базового T-Rex 3. Часы работают с офлайн-картами, позволяют заранее прокладывать маршруты и используют шесть спутниковых систем для точного трекинга на улице. В корпус интегрированы динамик и микрофон для Bluetooth-звонков.

Модель поддерживает более 180 спортивных режимов, измеряет пульс, температуру кожи и отслеживает сон. В устройстве установлен 1,32-дюймовый AMOLED-экран. Заявленная автономность достигает около 19 дней при типичном использовании. Дизайн ориентирован на прочность и работу в походных условиях, но при этом подходит для ежедневного ношения.

Новый цвет Tactical Black ранее вышел в Китае под названием Onyx Black. На европейских витринах Amazfit уже появились страницы модели, что указывает на скорый старт продаж в ЕС.

Цена T-Rex 3 Pro 44 мм Tactical Black в США составляет 379,99 доллара — это на 20 долларов ниже первоначальной цены 399,99 доллара.



