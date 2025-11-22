Samsung снова вернула себе первое место на глобальном рынке DRAM. Компания много лет была лидером в этом сегменте, однако в начале года уступила позицию своему давнему конкуренту SK Hynix. Теперь же, после успешного квартала, Samsung снова оказалась на вершине.

Согласно отчётам, в третьем квартале 2025 года выручка Samsung на рынке DRAM достигла 13,942 млрд долларов, что почти на 30% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Этот рост позволил компании увеличить свою долю рынка до 34,8%.

Ранее Samsung уступила лидерство SK Hynix из-за слабых продаж высокоскоростной памяти HBM. Продвижение HBM3e оказалось затруднено — компания сталкивалась с задержками одобрений от крупных партнёров, таких как NVIDIA. Этим смогла воспользоваться SK Hynix, временно выйдя вперёд.

Тем не менее SK Hynix остаётся сильным игроком: её выручка в третьем квартале составила 13,79 млрд долларов, а доля рынка — 34,4%. Компании по-прежнему идут практически вровень, поэтому лидерство может снова смениться в ближайшие кварталы.

Ожидается, что грядущие периоды будут крайне прибыльными для производителей памяти. Спрос на чипы для искусственного интеллекта подталкивает рынок к «суперциклу». Уже сообщается, что Samsung повысила цены на некоторые виды памяти до 60%, демонстрируя готовность максимально воспользоваться растущим спросом и укрепить финансовые показатели.



