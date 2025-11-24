Компания Final выпустила UX1000 — новую модель в линейке UX. Наушники поступили в продажу в Японии 21 ноября 2025 года. Они рассчитаны на пользователей, которым нужны чистый звук, эффективное шумоподавление и длительная работа от батареи по доступной цене — 7 980 йен (около 50 долларов с учётом налога).

Гибридное шумоподавление и доработанная акустика

В UX1000 используется динамик, настройки которого Final адаптировала после детального изучения его акустического поведения. Производитель добавил лёгкую эквалайзерную коррекцию, чтобы убрать резкие высокочастотные пики, свойственные Bluetooth-аудио. Это снижает утомляемость при длительном прослушивании и даёт глубокие басы и чёткие высокие частоты.

Гибридное активное шумоподавление работает на базе микрофонов feedforward и feedback. Алгоритм создан так, чтобы снижать внешний шум без потери качества звука. Есть режим Ambient Mode, позволяющий слышать происходящее вокруг.

Дизайн и оснащение

Модель доступна в двух цветах — Black и Greige. Поверхность матовая, устойчивая к гидролизу, отпечаткам и загрязнениям. Покрытие рассчитано на комфортный и нескользящий хват.

Вес наушников — 250 г. Конструкция складная, что упрощает переноску. UX1000 поддерживают мультипойнт-подключение.





Автономность и технические характеристики

Главная особенность модели — длительное время работы. Наушники обеспечивают до 70 часов воспроизведения музыки без ANC и до 40 часов с включённым шумоподавлением. Полная зарядка занимает около двух часов. Ёмкость батареи — 500 мА·ч.

Из других параметров: Bluetooth 5.4, диапазон воспроизведения 20 Гц – 20 кГц, кодеки SBC и AAC, профили A2DP, AVRCP, HFP и GAVDP.