Radiotehnika выпустила наушники открытой конструкции Feylon. Модель ориентирована на слушателей, которым важно естественное звучание, широкая сцена и комфорт при длительном прослушивании.

Наушники построены на открытой акустической схеме, которая формирует пространство и снижает давление на барабанные перепонки за счет выхода части звука наружу. Корпус выполнен из дерева и металла, что повышает прочность и влияет на характер резонансов. Амбушюры мягкие и позволяют слушать музыку без усталости в течение всего вечера.

Конструкция и эргономика

Feylon проектировались как долговечная модель. Оголовье с мягкой вставкой и алюминиевыми элементами настраивается под форму головы, а чашки поворачиваются на 90° и 180°. Это удобно для работы со звуком и для переноски. Натуральные материалы в конструкции обеспечивают устойчивые и естественные резонансы.

Звучание и компоненты

В модели установлен 50-мм динамический излучатель с ультратонкой поликарбонатной диафрагмой. Мембрана снижает искажения и выдерживает высокие нагрузки. Звучание получается детальным: хорошо различимы тембры, послезвучия и нюансы записи — те элементы, ради которых выбирают открытые наушники.

Комплект и подключение

В комплект входит жесткий кейс для хранения и перевозки. Наушники оснащены съемным кабелем, имеют удобную маркировку сторон и поставляются с переходником 6,3 мм–3,5 мм. Модель можно подключить к смартфону, портативному ЦАПу, усилителю или профессиональному микшеру.



