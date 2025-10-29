Nvidia, крупнейший бенефициар мирового бума искусственного интеллекта, стала первой публичной компанией, преодолевшей отметку в 5 триллионов долларов рыночной капитализации.

Акции компании в среду подскочили более чем на 5,6%, достигнув $212,19. Рост последовал за заявлением президента США Дональда Трампа, который сообщил, что планирует обсудить чипы Nvidia Blackwell с председателем КНР Си Цзиньпином.

Инвесторы также вдохновлены словами генерального директора Nvidia Дженсена Хуана, который накануне заявил, что компания рассчитывает получить $500 миллиардов от продаж AI-чипов и строит семь новых суперкомпьютеров для нужд США — в сферах безопасности, энергетики и науки. Все они будут использовать тысячи графических процессоров Nvidia.

Во вторник компания также объявила о вложении $1 миллиарда в Nokia и намерении использовать её технологии для запуска сетей 5G Advanced и 6G на платформах Nvidia.

Примечательно, что новый рубеж Nvidia достигла всего через три месяца после того, как стала первой компанией, преодолевшей отметку в $4 триллиона. С начала года акции Nvidia выросли более чем на 50% благодаря огромному спросу на её графические процессоры, используемые для обучения языковых моделей, работы ИИ-систем и других вычислений в дата-центрах.





Графические процессоры Nvidia остаются дефицитными, и компания поддерживает этот статус, направляя их в растущие инфраструктурные проекты. В целом, технологический сектор демонстрирует бурный рост на фоне оптимизма вокруг потенциала ИИ, который может изменить мировую экономику так же, как это когда-то сделал интернет.

За последний год наблюдается волна многомиллиардных сделок, связанных с развитием дата-центров и ИИ-инфраструктуры — многие из них реализуются при участии Nvidia. В сентябре компания объявила о намерении инвестировать до $100 миллиардов в OpenAI в ближайшие годы. Обе компании планируют задействовать 10 ГВт вычислительных мощностей Nvidia для систем OpenAI.

С рыночной капитализацией в $5 триллионов Nvidia теперь стоит дороже, чем фондовые рынки всех стран, за исключением США, Китая и Японии.