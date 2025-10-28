Компания Nvidia планирует вложить 1 миллиард долларов в финскую Nokia, что подтверждает успешный поворот финского производителя от мобильного сетевого оборудования к технологиям искусственного интеллекта. На фоне новости акции Nokia выросли уже на 20%.

Nokia выпустит около 166 миллионов акций по цене 6,01 доллара за штуку, в результате чего Nvidia получит 2,9% акций компании. Согласно совместному заявлению, чипы Nvidia будут использоваться для ускорения программного обеспечения Nokia, предназначенного для сетей 5G и 6G. Также компании намерены изучить возможности применения технологий Nokia для центров обработки данных Nvidia.

Nokia, известная прежде всего как производитель телекоммуникационного оборудования, в последние годы активно развивает направление центров обработки данных, спрос на которые растет из-за популярности искусственного интеллекта. Этот шаг оказался успешным и помог компании превысить ожидания аналитиков в последнем квартале. Ранее в этом году Nokia приобрела компанию Infinera Corp. за 2,3 миллиарда долларов, чтобы расширить присутствие в сфере сетевых решений для дата-центров, работающих с ИИ.

Генеральный директор Джастин Хотард проводит масштабное обновление компании, делая ставку на то, чтобы Nokia стала единственным западным поставщиком полного спектра коммуникационного оборудования — от 5G-радиомодулей до оптоволоконных систем — в противовес китайской Huawei.

Nvidia в последние месяцы активно инвестирует в проекты, связанные с искусственным интеллектом. Компания заявила о намерении вложить до 100 миллиардов долларов в OpenAI, а также инвестировала миллиарды в компании Wayve, Oxa, Revolut и PolyAI. Кроме того, Nvidia планирует выделить около 500 миллионов долларов на строительство нового дата-центра совместно с Deutsche Telekom.





В Европе все чаще звучат призывы к созданию собственной экосистемы искусственного интеллекта, чтобы сократить отставание от США и Китая. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и другие представители отрасли неоднократно критиковали европейские власти за медленные темпы развития инфраструктуры и недостаточную поддержку компаний, которые стремятся развивать ИИ, сохраняя данные внутри региона.