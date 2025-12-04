Opera представила новые функции искусственного интеллекта для своего браузера Opera для Android. Обновление приближает мобильную версию по возможностям к настольному флагману компании — браузеру Opera One.

Одно из ключевых нововведений — обновлённый инструмент Ask AI, который получил удобную точку доступа для всех AI-запросов. Теперь достаточно нажать на строку поиска в браузере и выбрать «Ask AI», чтобы открыть отдельное окно для запроса. Это позволяет легко переключаться между обычным поиском и обращением к ИИ.

Также появилась возможность прикреплять файлы для перевода, краткого пересказа или пояснения. Поддерживаются PDF и изображения. Чтобы отправить документ, нужно открыть интерфейс Ask AI, нажать на значок «+» и выбрать файл или фото на устройстве. Можно также сразу сделать снимок камерой и загрузить его.

Ещё одно нововведение — использование содержимого текущей вкладки как контекста для AI-ответов. Это позволяет просить ИИ объяснить, перевести или кратко пересказать содержимое веб-страницы. Для этого нужно нажать на меню в правом верхнем углу, выбрать «Ask AI» — и страница автоматически прикрепится к запросу. После этого можно задавать уточняющие вопросы прямо в строке поиска.

Opera подчёркивает, что реализовала дополнительные меры защиты данных. ИИ получает доступ только к информации из активной вкладки и не видит остальную историю посещений.





По словам компании, данные контекста передаются ИИ только при необходимости выполнения запроса. Информация шифруется и хранится до 30 дней — это нужно, чтобы сохранялась история общения и ускорялась обработка повторных запросов. Данные не используются для обучения моделей или рекламы и автоматически удаляются по истечении этого срока.

Обновление уже доступно всем пользователям. Если новые функции ещё не появились, рекомендуется обновить Opera для Android через Google Play.