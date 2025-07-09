Котировки акций Nvidia выросли более чем на 2% в среду, в результате чего рыночная капитализация компании впервые превысила $4 трлн. Это абсолютный рекорд: ни одна публичная компания в истории ещё не достигала этой отметки.

Nvidia обошла Microsoft и Apple

Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обогнав по капитализации Microsoft и Apple. Обе корпорации ранее преодолели рубеж в $3 трлн, однако Nvidia первой смогла достичь $4 трлн. При этом Microsoft остаётся одним из крупнейших клиентов Nvidia и активно использует её решения в области искусственного интеллекта.

Компания была основана в Калифорнии в 1993 году. В феврале 2024 года она преодолела порог $2 трлн, а в июне — $3 трлн. Стремительный рост произошёл на фоне резкого увеличения спроса на аппаратное обеспечение для генеративного ИИ после выхода ChatGPT в конце 2022 года.

Лидер в производстве чипов для искусственного интеллекта

Основной драйвер роста Nvidia — производство графических процессоров (GPU), используемых в обучении больших языковых моделей. Спрос на такие решения продолжает расти, что привело к более чем пятикратному росту стоимости акций за последние пять лет.





С начала 2025 года бумаги Nvidia прибавили 22 %, а только за последний месяц — более 15 %.

Потери от ограничений на экспорт в Китай

Несмотря на рекордную капитализацию, компания сталкивается с серьёзными вызовами. В мае 2025 года гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что недавний запрет на экспорт чипов H20, разработанных специально для китайского рынка, приведёт к потере $8 млрд выручки.





«Рынок Китая на $50 миллиардов фактически закрыт для американской индустрии», — заявил Хуанг в ходе отчётного звонка.

Ранее он отмечал в интервью CNBC, что невозможность поставок в Китай станет «огромной потерей» для Nvidia.