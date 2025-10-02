ugreen studio max2 itzine.ru 24
Ugreen Studio Max 2 — бюджетные накладные Bluetooth-наушники без ANC с акцентом на автономность и простоту. Для повседневного прослушивания, учебы и работы в онлайн-звонках они подходят, если устраивает базовый звук и механические кнопки вместо сенсоров. В продаже на маркетплейсах по цене от 2 300 до 6 500 ₽ в зависимости от акции и продавца. Сейчас покупать можно: за свои деньги это добротная «рабочая лошадка», хотя конкуренты с ANC стоят ненамного дороже.

Это полноразмерные беспроводные наушники модели HP205 с 40-мм динамическими излучателями, Bluetooth 5.4 и заявленными 80 часами работы. Они подойдут тем, кто ищет простое решение для музыки, видео, лекций и звонков, ценит долгое время работы и стабильную связь, а активное шумоподавление и продвинутые кодеки не критичны.

1. Дизайн и эргономика Ugreen Studio Max 2
2. Связь и интерфейсы Ugreen Studio Max 2
3. Приложение UGREEN: что даёт
4. Звук и микрофоны Ugreen Studio Max 2
5. Производительность и автономность Ugreen Studio Max 2
6. Конкуренты и альтернативы Ugreen Studio Max 2

Дизайн и эргономика Ugreen Studio Max 2

Наушники поставляются в объёмной коробке, но внутри только сами «уши», проводок для зарядки (причём USB-A) и документация. Ничего особенного мы тут и не ждали, будем честны.

Дизайн наушников максимально спокойный, без декоративных вставок. Пластик матовый, практичный: на корпусе меньше остаются отпечатки. Регулировка оголовья плавная, шарниры не люфтят.

Чашки поворачиваются и складываются — удобно носить на шее и убирать в рюкзак. Оголовье жёсткое, с узкой подушкой: через 2–3 часа у части пользователей может появляться давление сверху. Амбушюры крупные, из искусственной кожи с «памятью» формы; снять и заменить их нельзя. Кнопок много, все на правой чашке: питание/мультимедиа, отдельная клавиша переключения режимов эквалайзера, регулировка громкости. Тактильно они различимы, но иногда требуют повторного нажатия.


Связь и интерфейсы Ugreen Studio Max 2

Версия Bluetooth — 5.4. Поддерживаются профили HFP/HSP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP и кодеки SBC/AAC. Радиомодуль работает стабильно в пределах комнаты, на открытом пространстве связь держится до 10–15 м без препятствий. Есть многоточечное подключение: «двойная связь» со смартфоном и ноутбуком, между которыми наушники переключаются автоматически при входящем звонке или воспроизведении.

Порт USB-C используется и для зарядки, и для проводного прослушивания комплектным кабелем USB-A → USB-C; в проводном режиме кнопки и микрофон работают неполно — это ограничение прошивки и совместимости устройств. Автовыключение срабатывает примерно через 10 минут без соединения — энергосберегающая логика по умолчанию.

Приложение UGREEN: что даёт

Модель поддерживается приложением UGREEN для Android и iOS. В нём виден уровень заряда, состояние подключения и доступны настройки. Эквалайзер — восемь предустановок (classic, jazz, electronic, pop, classical, rock, bass, treble) плюс ручная настройка.

Долгим нажатием кнопки EQ с чашки можно переключаться между Music и Gaming Mode: игровой режим снижает задержку по каналу, но чуть повышает риск «фризов» в зашумлённой радиосреде. В приложении же включается Dual Link — одновременное соединение с двумя устройствами и управление приоритетом воспроизведения.

Обновления прошивки для HP205 заявлены, но выходят нерегулярно; критических багов, кроме редких задержек применения настроек EQ, у пользователей обычно не возникает.

Звук и микрофоны Ugreen Studio Max 2

Звучание из коробки — «массовое»: подчёркнутый бас, слегка утопленные середина и яркие верха. Для поп-музыки, хип-хопа и EDM это заходит, для джаза и оркестров — сцена кажется тесной, а атака инструментов упрощённой. Предустановки EQ ощутимо меняют подачу, но радикальные настройки вроде «Bass» заметно съедают детализацию; более ровного баланса удаётся добиться лёгким подъёмом середины и аккуратным срезом самых верхних частот. Громкости хватает с запасом, искажения на бытовых уровнях не бросаются в уши. В играх сцена читабельна, но позиционирование источников звука уступает специализированным геймерским моделям с виртуализацией.

Микрофонов два, есть базовая шумозапись голоса. В тихой комнате собеседники слышат вас чисто. На ветру и в кафе алгоритмы отсекают часть фона, но могут искажать тембр, иногда проскакивает «металл». Перегрузить микрофоны можно громкой речью в упор — тогда появляются клиппинг и шипение.

Производительность и автономность Ugreen Studio Max 2

Аккумулятор 600 мА·ч. Производитель заявляет «до 80 часов» при 60% громкости и кодеке AAC; лабораторные цифры в реальности превращаются примерно в 50–60 часов при смешанном использовании. Полная зарядка — около 1,5 часа. Быстрая зарядка даёт примерно 2 часа музыки после 5 минут у розетки. Наушники умеют играть по проводу через USB-C без участия радиоканала — полезно, если сели «в ноль».

Конкуренты и альтернативы Ugreen Studio Max 2

За близкие деньги есть варианты с ANC. Edifier W820NB Plus часто продаются в районе 4,5–5,7 тыс. ₽ и дают активное шумоподавление, более широкую сцену и LDAC в старших ревизиях.

Anker Soundcore Q20i держатся в зоне 2,6–6,6 тыс. ₽, предлагают мягкий комфорт и фирменный софт, но играют схожим образом: бас акцентирован, середина умиротворена. Если важен именно комфорт плюс автономность — Ugreen не теряется; если нужен тишайший транспорт и ровный тональный баланс, разумно присмотреться к моделям с ANC и более гибким EQ.

Ugreen Studio Max 2

Бюджетные добротные наушники
9.2

Ugreen Studio Max 2 — понятные повседневные наушники, в которых ставка сделана на автономность, стабильную связь и простое управление. В них нет ANC, нет «аудиофильских» кодеков и глубокого сценообразования, но зато есть долгий ресурс батареи, складная конструкция и рабочее приложение с EQ и Dual Link. Рекомендовать можно, если нужен долгоживущий «универсал» без претензий.

Плюсы
  • Долгая работа от батареи
  • Складной форм-фактор
  • Стабильная связь с поддержкой AAC и Dual Link
  • Цена
Минусы
  • Нет ANC и продвинутых кодеков
  • Немного скудная сцена

