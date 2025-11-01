Компания Ugreen выпустила портативный аккумулятор EnergyPal Pro Mini, ориентированный на путешествия и быструю зарядку. Устройство оснащено батареей ёмкостью 10 000 мА·ч и поддерживает выходную мощность до 55 Вт. В Китае новинка доступна по цене 199 юаней (около 28 долларов США).

В основе устройства используются литий-ионные элементы формата 21700, поставляемые компанией Changhong Sanjie, которые применяются также в электромобилях. По данным Ugreen, аккумулятор сохраняет более 70% исходной ёмкости после 1000 полных циклов зарядки.

Пауэрбанк оснащён двумя портами USB-C и одним USB-A. Встроенный USB-C-кабель и отдельный порт USB-C поддерживают зарядку мощностью до 55 Вт, а USB-A — до 22,5 Вт. При одновременном использовании всех трёх портов совокупная мощность достигает 15 Вт. Поддерживается входная мощность 45 Вт (PD), благодаря чему устройство полностью заряжается примерно за два часа.

На передней панели расположен цифровой дисплей диагональю 1,18 дюйма, отображающий в реальном времени мощность входа и выхода, а также уровень заряда. Power bank поддерживает широкий набор протоколов быстрой зарядки — PD, PPS, QC, SCP, UFCS и AFC, что делает его совместимым со смартфонами Apple, Huawei, Xiaomi, Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo, Meizu и других брендов. Он также подходит для питания аксессуаров — смарт-часов, беспроводных наушников, дронов и портативных вентиляторов.

Корпус выполнен из прочного пластика PC+ABS с глянцевым покрытием «piano finish» и соответствует стандарту пожаробезопасности V-0. Встроенный кабель USB-C длиной 22 см выполнен из 48-жильного нейлонового волокна, выдерживает более 10 000 циклов сгибания и подключений и одновременно служит ремешком для переноски. В комплекте также идёт кабель USB-C — USB-C мощностью 60 Вт и дополнительный ремешок.





Габариты устройства составляют 90,3 × 50,5 × 33,5 мм, масса — 249,1 г. Пауэрбанк оснащён двойной системой защиты и прошёл более 150 тестов безопасности, включая проверки на перенапряжение, перегрев, короткое замыкание и перезарядку.