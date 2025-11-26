Huawei выпустила в Китае новый пауэрбанк, призванный решить одну из самых частых проблем при зарядке устройств — отсутствие кабеля под рукой. Новая модель All-in-One Power Bank (66 Вт, 12 000 мА·ч) оснащена встроенным USB-C кабелем, закреплённым сбоку корпуса, а также дополнительным USB-C портом, который позволяет заряжать второе устройство одновременно.

Главной особенностью новинки стала широкая совместимость. Пауэрбанк поддерживает двустороннюю быструю зарядку мощностью 66 Вт и работает с Huawei SuperCharge, UFCS, а также с распространёнными стандартами PD, PPS и QC. По данным компании, смартфон Mate 70 можно зарядить с почти нулевого уровня до 84% примерно за полчаса, что является хорошим результатом для компактного устройства.

Встроенный кабель усилен и рассчитан на 10 000 циклов сгибания. Ёмкость аккумулятора составляет 12 000 мА·ч. При подключении к зарядному устройству мощностью 66 Вт сам пауэрбанк полностью заряжается примерно за 110 минут. Его вес составляет 236 граммов, а толщина — 15,6 мм, что делает модель более удобной для переноски по сравнению со многими аналогами.

Для владельцев устройств на HarmonyOS предусмотрена дополнительная функция: информация об оставшемся заряде пауэрбанка отображается прямо на экране смартфона. В других случаях используется стандартный светодиодный индикатор. В продаже устройство доступно в чёрном и белом цветах.

Стоимость составляет 329 юаней (около 46 долларов), что делает новинку привлекательным предложением на китайском рынке. О глобальном релизе пока не сообщается.



