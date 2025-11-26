Qualcomm вслед за запуском Snapdragon 8 Elite Gen 5 представила ещё один высокопроизводительный чип для флагманских Android-смартфонов — Snapdragon 8 Gen 5. Это более доступная версия текущего топового процессора, но он по-прежнему предлагает серьёзный прирост мощности.

Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845) производится компанией TSMC по 3-нм техпроцессу, как и Elite-версия. Он получает такую же конфигурацию CPU (2 + 6 ядра: два высокопроизводительных ядра и шесть производительных), а также графику Adreno 840. Однако частоты CPU и GPU ниже, чем у Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Главные ядра работают на частоте 3,8 ГГц, а производительные — на 3,32 ГГц. Qualcomm заявляет, что Snapdragon 8 Gen 5 стал на 36% быстрее по процессору, на 11% мощнее по графике, на 46% быстрее в ИИ-задачах и на 13% энергоэффективнее по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3, выпущенным два года назад.

Adreno 840 в этой версии лишён высокоскоростной памяти Adreno HPM, поэтому графическая производительность немного ниже, чем у Elite-модели. Тем не менее есть аппаратное ускорение трассировки лучей, поддержка Frame Motion Engine 2.1, HDR-гейминга и технологии Game Super Resolution.

Для задач ИИ чип оснащён новейшим NPU Hexagon с мультимодальной обработкой данных прямо на устройстве.





За камеры отвечает тройной 20-битный ISP Spectra с ИИ-обработкой. Он поддерживает сенсоры до 320 МП и может одновременно работать с тремя 48-МП камерами без задержки затвора (30 кадров/с) или с одной 108-МП камерой при таком же режиме. Поддерживается запись видео до 4K 120 fps, но отсутствует 8K — опция, доступная только в Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Чип умеет записывать видео в Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG, а также поддерживает Ultra HDR (Super HDR у Samsung) и профессиональный кодек Samsung APV. Возможна съёмка 4K 60 fps с ИИ-сегментацией видео, улучшением тонов кожи и неба, шумоподавлением и повышением качества в ночных сценах.

Snapdragon 8 Gen 5 поддерживает до 24 ГБ LPDDR5X (до 4800 МГц) и накопители UFS 4.1. Он способен работать с экранами 4K+ при 120 Гц или QHD+ при 240 Гц.

За связь отвечает модем X80 5G с поддержкой mmWave и sub-6 ГГц, режимов SA и NSA, скоростей до 10 Гбит/с на загрузку и 3,5 Гбит/с на отдачу. Также есть Dual SIM Dual Active 5G.

Остальные возможности включают: многосистемный GNSS (BeiDou, Galileo, GPS, NavIC, QZSS), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB, USB 3.1 Gen 2, Bluetooth LE/LE Audio/Auracast, aptX Adaptive и aptX Lossless. Чип поддерживает ультразвуковые сканеры отпечатков Qualcomm 3D Sonic и Sonic Max.

Qualcomm подтвердила, что Snapdragon 8 Gen 5 появится в моделях iQOO, Motorola, OnePlus и Vivo уже в ближайшие месяцы.