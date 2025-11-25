Oppo выпустила Find X9 и Find X9 Pro в прошлом месяце, но в линейке остался ещё один неанонсированный смартфон — Find X9 Ultra. Это будет главный камерофлагман компании, и теперь появились первые подробности о его системе камер.

По слухам, Find X9 Ultra получит основную камеру на 200 Мп с датчиком Sony IMX09E. Дополнит её перископный телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом на базе сенсора Sony IMX09A. Помимо этих двух модулей, в смартфоне будут ультраширокоугольная камера и ещё один перископный телеобъектив для более сильного приближения. Характеристики второго перископа не раскрываются, но источники утверждают, что он будет «очень хорош».

Пока неизвестно, станет ли Oppo использовать тот же 50-мегапиксельный модуль, что и в Find X8 Ultra с 6-кратным оптическим зумом, или выберет новый сенсор. Ожидается, что Find X9 Ultra представят в апреле — ровно через год после дебюта его предшественника.

Параллельно готовится ещё одна модель — Find X9s. Она будет позиционироваться как компактный флагман и станет преемником Find X8s. Смартфон, согласно утечкам, получит чип MediaTek Dimensity 9500+, дисплей диагональю 6,3 дюйма с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном и очень ёмкую батарею на 7 000 мА·ч. Ожидаемый срок выхода модели — март.