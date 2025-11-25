В последние недели Google активно намекает на будущее развития своего браузера и добавляет новые ИИ-функции в экспериментальную сборку Chrome Canary. До недавнего времени тесты касались в основном настольной версии, но теперь компания расширяет эксперименты и на Android: генератор изображений Nano Banana появился в Chrome Canary для мобильных устройств.

Изначально Nano Banana был замечен в настольной версии Canary в прошлом месяце — там он отображался в виде ИИ-чипа под строкой ввода на странице новой вкладки. Как сообщает Windows Report, теперь инструмент добрался и до Android.

Чтобы вызвать функцию на смартфоне, нужно открыть адресную строку и нажать кнопку с плюсом. Появится меню с пунктами «Камера», «Галерея», «Файлы», «AI Mode» и «Создать изображение». При выборе последнего под адресной строкой появляется чип, куда можно ввести текстовый запрос. После этого Nano Banana создаёт изображение прямо в браузере.

Готовое изображение отображается внутри Chrome — переходить в сторонние приложения не нужно. Ниже присутствует предупреждение о том, что ИИ-контент может быть неточным. Картинку можно скачать или сразу поделиться ей.

В начале октября специалисты Android Authority обнаружили следы аналогичной экспериментальной функции генерации изображений в AI Mode приложения Google для Android, что указывало на планы более глубокой интеграции ИИ-инструментов.





Ожидается, что в ближайшие месяцы Google продолжит дорабатывать Nano Banana и затем перенесёт его в Dev- и Beta-версии Chrome. Когда функция будет готова, её наверняка представят как одну из ключевых ИИ-возможностей браузера — вместе со следующими этапами развития поиска, основанного на Gemini.