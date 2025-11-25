Huawei официально анонсировала серию Mate 80 в Китае, и на вершине линейки расположился новый Mate 80 Pro Max — самый мощный, прочный и технологичный Mate на сегодняшний день. Устройство получило металлический корпус, двухслойный OLED-экран, расширенные возможности связи и серьёзные улучшения камеры.

Mate 80 Pro Max выполнен в цельнометаллическом корпусе и защищён стеклом Kunlun второго поколения. По заявлениям Huawei, такая конструкция обеспечивает 20-кратное повышение устойчивости к падениям, на 20% лучшую сопротивляемость изгибу и вдвое более высокую стойкость к царапинам по сравнению с предыдущим поколением. Смартфон имеет защиту IP69 и IP68 от пыли и воды.

Самой инновационной частью стал двухслойный OLED-дисплей — впервые в индустрии. Благодаря такой структуре панель достигает яркости до 8000 нит, повышает энергоэффективность и улучшает контрастность. Размер экрана — 6,9 дюйма, частота обновления 120 Гц, 10-битная цветопередача, 1440 Гц ШИМ-димминг и 300 Гц отклик на касание.

Вся серия Mate 80 оснащена полноценной системой 3D ToF на фронтальной панели. Она объединяет датчики глубины и 13-мегапиксельную камеру и позволяет точнее распознавать лицо, а также отслеживать положение и движение пользователя.

Производительность обеспечивает чип Kirin 9030 Pro в паре с графическим движком Ark. Huawei заявляет, что Mate 80 Pro Max работает на 45% плавнее и на 34% быстрее загружает приложения по сравнению с серией Mate 70. Устройство поддерживает 3DGS-ускорение рендеринга и аппаратный рейтрейсинг с производительностью до 20 миллионов лучей в секунду.





Смартфон получил рекордный уровень интеграции беспроводных технологий. Он поддерживает Wi-Fi 7 Plus, стандартные мобильные сети, спутниковую связь Tiantong и спутниковые сообщения Beidou. Huawei позиционирует устройство как решение для любых ситуаций: «наземная сеть + спутниковая сеть + отсутствие сети», включая поддержку аварийной связи на частоте 700 МГц.

Новое поколение камеры — Maple Leaf Imaging System — получило переработанный основной сенсор с эквивалентным размером пикселя 2,45 мкм и 96-процентным ростом светочувствительности. Динамический диапазон увеличен на 300%, а обновлённый спектральный массив должен повысить точность цветопередачи.

Главная камера — 50 МП, сенсор RYYB 1/1,28″, переменная диафрагма f/1.4-f/4.0. Также установлены 40-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 50-мегапиксельная макро-телекамера с 4× оптическим увеличением и второй 50-мегапиксельный перископ с 6,2× оптическим зумом и до 12,4× «оптического качества». Для ещё большего увеличения доступен комплект аксессуаров с 3,3× телеконвертером.

Для тех, кому этого недостаточно, Huawei подготовила Mate 80 RS | Ultimate Design — премиальную версию с более роскошным исполнением и 20 ГБ оперативной памяти.

Mate 80 Pro Max поступит в продажу 28 ноября. Стоимость модели 16/512 ГБ составляет 7 999 юаней (примерно 1 100 долларов), версия 16/1 ТБ — 8 999 юаней (около 1 240 долларов). Модель Mate 80 RS | Ultimate Design предлагается за 11 999 юаней (512 ГБ) и 12 999 юаней (1 ТБ).