Huawei представила свой новый складной смартфон Mate X7 — устройство, которое стало легче, тоньше и прочнее предыдущего поколения. Новинка получила улучшенную влагозащиту, новый чип Kirin 9030 Pro, обновлённый телевик и увеличенную батарею.

Несмотря на то, что Mate X6 уже был компактным и лёгким, компания смогла ещё больше уменьшить габариты. Mate X7 имеет толщину 9,5 мм в сложенном виде и 4,5 мм в раскрытом. Вес — 235 граммов, на 4 грамма меньше, чем у предшественника, при этом сохранена прочная алюминиевая рамка.

Смартфон получил защиту IP58 и IP59 — он устойчив к пыли, брызгам и даже воздействию мощных водяных струй.

Mate X7 оснащён увеличенными дисплеями: внешний экран — 6,49 дюйма с соотношением сторон 20.4:9, внутренний — 8 дюймов с форматом 8:7.3. Оба — LTPO OLED с частотой 1-120 Гц и ШИМ-диммингом 1440 Гц.

Камеры также получили обновления. Основной модуль — 50 МП с RYYB-сенсором, физической переменной диафрагмой f/1.4-4.0 и оптической стабилизацией. Новый телеобъектив тоже на 50 МП, с апертурой f/2.2 и 3,5-кратным оптическим зумом. Сверхширокоугольный модуль — 40 МП. Для селфи предусмотрены две 8-мегапиксельные камеры — на внешнем и внутреннем экранах.





Производительность обеспечивает топовый Kirin 9030 Pro — тот же, что используется в Mate 80 Pro и Mate 80 Pro Max. По слухам, он построен на девятиъядерной архитектуре ARMv8 с частотой главного ядра 2,75 ГГц. Смартфон доступен с 12 или 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ памяти.

Аккумулятор — двухэлементный Si-C на 5600 мА·ч с поддержкой 66 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки. Устройство работает на HarmonyOS 6 и поддерживает спутниковую связь.

Mate X7 доступен в чёрном, белом, фиолетовом и красном цветах. Стартовая версия 12/256 ГБ стоит 12 999 юаней (около 1 830 долларов), модель 12/512 ГБ — 13 999 юаней (около 1 970 долларов). Коллекционная версия 16/512 ГБ оценена в 14 999 юаней (2 111 долларов), а топовая конфигурация 20 ГБ/1 ТБ — в 17 999 юаней (2 534 доллара). Продажи в Китае начнутся 5 декабря.