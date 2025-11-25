Huawei официально представила Mate 80 и Mate 80 Pro. Внешне смартфоны почти не отличаются, поскольку используют одинаковый дисплей, батарею и ряд других элементов.

Оба устройства получили 6,75-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 1280×2832 пикселей, поддержкой 1,07 млрд цветов и полным охватом цветового пространства P3. Экран обеспечивает ШИМ-диммирование на 1440 Гц и частоту отклика 300 Гц.

Huawei утверждает, что это самый яркий дисплей в смартфоне — его пиковая яркость достигает 8000 нит. Поверх установлено защитное стекло Kunlun Glass второго поколения.

Mate 80 и Mate 80 Pro оснащены 3D-камерой ToF для распознавания лица, боковым сканером отпечатков пальцев и поддерживают спутниковую связь.

Внутри Mate 80 Pro установлен чип Kirin 9030, тогда как Mate 80 работает на Kirin 9020. Подробностей о процессорах пока мало, но Huawei сообщает: Kirin 9030 на 35% мощнее Kirin 9020, а сам Kirin 9020 также на 35% превосходит Kirin 9010. Младшая по отношению к Pro Max версия использует чип Kirin 9030, тогда как Mate 80 Pro Max получил Kirin 9030 Pro, который примерно на 7% быстрее базового Kirin 9030.





Оба смартфона доступны с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Версия Pro Max — только с 16 ГБ.

Mate 80 и Mate 80 Pro оснащены аккумулятором на 5750 мА·ч. Однако Mate 80 Pro поддерживает более высокие скорости зарядки: до 100 Вт по кабелю и до 80 Вт по беспроводной сети. Mate 80 предлагает 66 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки.

Камеры у моделей схожи, но есть различия в телеобъективе. Оба смартфона получили тройную основную камеру и 13-Мп фронталку с автофокусом (f/2.0).

Mate 80 оснащён 50-Мп широкоугольной камерой с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 и датчиком 1/1.28″ RYYB, 40-Мп ультрашириком (f/2.2), а также 12-Мп перископом с 5,5-кратным зумом (125 мм, f/3.4).

Mate 80 Pro имеет такие же широкую и ультраширокую камеры, но использует улучшенный телеобъектив с 48-Мп датчиком, 4-кратным зумом (92,5 мм) и гораздо более светлой диафрагмой f/2.1.

Обе системы работают на втором поколении фирменного процессора изображений Red Maple, отвечающего за обработку и цветопередачу.

Серия Mate 80 работает на HarmonyOS 6, которая получила обновлённый дизайн и расширенные ИИ-возможности.

Цены на устройства:

Huawei Mate 80

• 12/256 ГБ — 4699 юаней (573 €)

• 12/512 ГБ — 5199 юаней (635 €)

• 16/512 ГБ — 5499 юаней (670 €)

Huawei Mate 80 Pro

• 12/256 ГБ — 5999 юаней (730 €)

• 12/512 ГБ — 6499 юаней (≈573 €)

• 16/512 ГБ — 6999 юаней (790 €)

• 16 ГБ / 1 ТБ — 7999 юаней (970 €)