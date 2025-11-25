Apple начала переходить к работе через сторонних реселлеров и сократила десятки сотрудников продаж.

Apple сократила десятки сотрудников, отвечавших за продажи устройств школам, госструктурам и корпоративным заказчикам. По данным Bloomberg, уведомления сотрудники начали получать две недели назад. Компания перестраивает продажи и будет чаще привлекать сторонних партнёров.

Apple уменьшила команды, работающие с учреждениями образования, госорганами и бизнесом

Сокращения затронули аккаунт-менеджеров, которые вели коммерческих клиентов Apple, школы, закупающие технику, а также госучреждения. Уволены сотрудники, проводившие демонстрации продуктов для крупных клиентов и организовывавшие встречи в специальных брифинг-центрах.

Некоторые подразделения пострадали заметно сильнее других. Apple не раскрывала сотрудникам полный перечень должностей под сокращение. Изменения прошли по всей структуре продаж, подчинённой генеральному директору Тиму Куку. За продажи в сегментах enterprise и education отвечает Вивек Таккар.

Многие сотрудники не ожидали сокращений

Представитель Apple подтвердил перераспределение ролей: «Чтобы охватить больше клиентов, мы вносим изменения в команду продаж, которые затрагивают небольшое число позиций. Мы продолжаем нанимать, и сотрудники могут претендовать на новые роли».





Увольнения стали неожиданностью на фоне сильного финансового года: Apple рассчитывает завершить декабрьский квартал рекордной выручкой около 140 млрд долларов.

Несколькими неделями ранее Apple сократила 20 сотрудников в Австралии и Новой Зеландии. Решение выглядит нетипичным на фоне сообщений о разработке недорогого ноутбука, ориентированного, в том числе, на образовательный и корпоративный сегменты — те самые области, где Apple сократила часть продавцов.

Сотрудникам предложено найти новую позицию в Apple до 20 января. Те, кто не успеет, будут уволены и получат выходное пособие. Среди попавших под сокращение есть сотрудники с 20–30-летним стажем.

Компания активнее перейдёт к работе через сторонних партнёров

Заметно пострадала команда, взаимодействующая с американскими госведомствами, включая Минобороны США и Минюст. Ранее её работу осложняли 43-дневное закрытие правительства и ограничения, инициированные Department of Government Efficiency (DOGE).

Apple объясняет сокращения оптимизацией процессов и устранением пересечений функций. Однако часть уволенных считает, что компания намерена перевести больше продаж в «канал» — через сторонних реселлеров. Такой подход снижает затраты на содержание команд продаж и может увеличить объёмы: часть организаций предпочитает закупки через партнёров, а не напрямую у производителя.

В прошлом году Apple также проводила масштабные сокращения: компания урезала команды на фоне слабой экономики и закрытия ряда проектов, включая разработку беспилотного автомобиля. Под увольнения попали сотрудники направления Services и подразделения искусственного интеллекта.