OpenAI представила новую функцию ChatGPT под названием shopping research, которая помогает подбирать товары и формировать персональные рекомендации. Возможность уже начала внедряться для всех пользователей — как на бесплатных, так и на платных тарифах, в мобильных и веб-версиях. На время праздничного сезона заявлен «практически неограниченный» объём использования.

При любом запросе, связанном с покупками — например, «лучшие телевизоры для ярких помещений» — ChatGPT дополнительно предлагает углублённое исследование. Нажатие на кнопку запускает пошаговый подбор с уточнением бюджета, сценариев использования и ключевых характеристик, аналогично фильтрам интернет-магазинов. OpenAI предупреждает, что сервис может ошибаться в цене и наличии, поэтому советует перепроверять информацию на сайте продавца.

Выбранные модели можно приобрести на сайтах ритейлеров. При этом OpenAI готовит к запуску Instant Checkout — механизм, который позволит оформлять покупки напрямую в ChatGPT у поддерживающих продавцов.

Компания не единственная, кто развивает покупки с помощью ИИ. Google добавила аналогичные возможности в AI Mode, а агент в браузере Perplexity Comet может автоматически искать и выбирать товары, что уже вызвало недовольство Amazon. В The Verge эту тенденцию называют «проблемой DoorDash».

По данным OpenAI, shopping research работает на версии GPT-5 mini, доработанной для поиска и анализа товаров. Модель использует данные из надёжных источников с актуальной информацией: ценами, наличием, характеристиками, обзорами и изображениями. Рекомендации могут учитывать историю предыдущих диалогов и пользовательскую «память», если она включена. В интерфейсе доступны кнопки «показать похожие» и «не интересно» для уточнения предпочтений.





У пользователей ChatGPT Pro будут появляться подборки товаров в формате buyer’s guide на основе их предыдущей активности в Pulse. Например, если ранее обсуждались электровелосипеды, в одной из будущих карточек могут появиться предложения по аксессуарам.