Внешний аккумулятор Anker Prime Power Bank получил скидку и стал доступнее при сохранении полной функциональности.

Anker выпустила компактный внешний аккумулятор Prime Power Bank ёмкостью 9600 мА·ч и максимальной мощностью зарядки 65 Вт. Модель оснащена дисплеем для вывода текущих параметров и двумя портами USB-C. Устройство поступило в продажу со скидкой 35%.

Основные характеристики Anker Prime Power Bank

Anker Prime Power Bank рассчитан на зарядку ноутбуков, планшетов, смартфонов и мелких аксессуаров. Максимальная мощность 65 Вт позволяет восстановить заряд ноутбуков в экстренных ситуациях, а ёмкость 9600 мА·ч обеспечивает одну или несколько подзарядок для мобильных устройств.

Power bank оснащён двумя портами USB-C и не имеет USB-A, что стоит учитывать владельцам устаревших аксессуаров. На корпусе расположен небольшой экран, который отображает параметры зарядки.

Компактность и гарантия

Модель выполнена в компактном форм-факторе: её можно носить в сумке или в крупном кармане. Anker предоставляет 24-месячную гарантию. Благодаря скидке цена на устройство временно снижена до 58 долларов.



