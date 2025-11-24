На протяжении почти десяти лет миллионы Android-устройств работали с голосовым помощником Google Assistant. Однако в последние месяцы компания всё очевиднее продвигала Gemini как нового цифрового ассистента, вытесняя Assistant с различных платформ — от Android-смартфонов и Android Auto до Wear OS и Google TV. Теперь Google рассказала, когда именно Assistant перестанет работать.

На официальном форуме поддержки Android Auto появился баннер (замеченный участником Assemble Debug), в котором говорится, что Google Assistant будет функционировать на Android «до марта 2026 года». Это первое и самое ясное указание сроков закрытия Assistant. В том же уведомлении Google уверяет пользователей, что «Gemini будет понимать те же команды, что и Google Assistant, и позволит вам говорить естественным языком».

Для многих владельцев Android-устройств, особенно тех, кто использует Google Home, момент символичный. Переход от Assistant к Gemini на устройствах умного дома проходит не идеально — часть пользователей до сих пор считает Assistant более удобным. Тем не менее, исчезновение Assistant было ожидаемым, поскольку Google активно перестраивает всю экосистему вокруг Gemini.

Google Assistant дебютировал в мае 2016 года — сначала в мессенджере Allo и колонке Google Home, а затем стал неотъемлемой частью Android-смартфонов. Он стал одним из важнейших продуктов потребительской линейки Google, распространившись на телефоны, часы, телевизоры, автомобили и многие другие устройства.

Теперь, когда компания полностью переключается на Gemini, почти десятилетняя история Assistant подходит к завершению. Пока пользователи Android ещё могут выбирать между двумя помощниками, но похоже, что такая возможность скоро исчезнет.



