AutoFlight, китайский производитель eVTOL-самолетов, поддерживаемый аккумуляторной компанией CATL, представил новую разработку, которая выглядит как технология из научной фантастики: плавучий аэропорт для аэротакси. Это вертипорт, который размещается на воде — в море, на озере или реке — и способен работать автономно, без подключения к береговым системам.

Компания называет проект eVTOL Water Vertiport. По сути, это модульная платформа, выполняющая функции посадочной площадки и зарядной станции для электрических летательных аппаратов. Платформа оснащена солнечными панелями и собственной системой накопления энергии, благодаря чему может работать самостоятельно после установки. AutoFlight утверждает, что такие сооружения можно размещать практически где угодно — от городских прибрежных зон до удалённых районов в открытом море. Платформа оборудована средствами связи и автоматизированной системой управления.

Основная идея заключена в создании целых кластеров таких платформ, которые компания называет Sea-Air Super Hub. Такая сеть может использоваться для широкого круга задач: от спасательных операций до обслуживания морских ветропарков и нефтяных платформ. По оценкам AutoFlight, время реагирования служб спасения может сократиться вдвое, а выполнение регулярных работ на оффшорных объектах — ускориться в десять раз. В городах подобные платформы смогут обеспечить аэротакси быстрые маршруты через заливы и широкие реки, минуя загруженные аэропорты и необходимость в наземной инфраструктуре.

AutoFlight уже получила более двух тысяч заказов на свои eVTOL-аппараты в грузовых, пассажирских, спасательных и пожарных версиях. CATL, инвестировавшая в проект значительные средства, параллельно работает над аккумуляторами для авиации и перспективными «конденсированными» батареями, которые в дальнейшем могут обеспечить электрическим самолётам дальность полёта свыше 2000 миль на одном заряде.

В совокупности эта новая разработка выглядит не просто рекламной идеей, а элементом формирующейся транспортной системы будущего. Если AutoFlight и CATL смогут реализовать задуманную экосистему, возможно появление нового формата прибрежных и оффшорных перевозок, где воздушные аппараты будут взлетать не с суши, а прямо с поверхности воды.



