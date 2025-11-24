Elista представил свою новую линейку умных телевизоров Xplore Google TV, включающую три 4K-модели с одинаковыми характеристиками. В серию входят TDU85GA (215 см), TDU75GA (189 см) и TDU65GA (165 см). Все телевизоры получили безрамочные экраны, поддержку HDR10, звук Dolby Audio и актуальный интерфейс Google TV.

Модель TDU85GA оснащена 85-дюймовым 4K-дисплеем с поддержкой HDR10 и Dolby Audio. В её конфигурацию входят 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, встроенный Chromecast, три HDMI-порта и двухдиапазонный Wi-Fi. Также поддерживается управление голосом без помощи пульта через команду «Hey Google», а пользователю доступен прямой доступ к Netflix, Prime Video, YouTube и другим сервисам Google TV.

Телевизор TDU75GA предлагает тот же набор функций в уменьшенном 75-дюймовом формате. Он использует такую же 4K-панель, поддерживает HDR10 и Dolby Audio, оснащён 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ, Chromecast, тремя HDMI и двухдиапазонным Wi-Fi. Отличий от версии на 85 дюймов нет.

Линейку завершает 65-дюймовый TDU65GA, который также получил 4K-экран и тот же набор функций: HDR10, Dolby Audio, встроенный Chromecast, поддержку «Hey Google», 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, три HDMI-порта и Dual Band Wi-Fi. Все телевизоры работают под управлением Google TV с универсальным поиском, персональными рекомендациями, многопользовательскими профилями и удобной передачей контента со смартфона.

Во всей серии Elista придерживается единой конфигурации — покупателю нужно лишь выбрать подходящий размер экрана.





Цены:

TDU85GA (85 дюймов): 1,84,500 рупий

TDU75GA (75 дюймов): 1,38,500 рупий

TDU65GA (65 дюймов): 73,990 рупий