Почти десять лет прошло с тех пор, как LG впервые представила телевизоры серии Wallpaper TV — настолько тонкие, что их установка напоминала наклеивание обоев. После прекращения выпуска этих ультратонких моделей в 2020 году компания наконец решила возродить линейку. На выставке CES 2026 дебютирует новый OLED evo W6, который LG позиционирует как самый тонкий в мире по-настоящему беспроводной OLED-телевизор, получивший серьёзные улучшения по сравнению с оригиналом.

Вместо саундбара, в котором раньше размещались все разъёмы, LG разработала блок Zero Connect Box. В нём находятся все входы, а передача сигнала осуществляется по беспроводной связи на расстоянии до примерно 10 метров. Концепция напоминает подход Samsung с Wireless One Connect Box, используемым в линейке The Frame. Благодаря этому возле экрана не будет спутанных кабелей или массивного саундбара, однако сам OLED evo W6 стал немного толще — 9 мм против рекордных 2,6 мм у предыдущего поколения. Тем не менее даже такая толщина остаётся впечатляющей: телевизор по ощущениям сопоставим с тем, как если бы к стене приложили современный крупный смартфон.

Новая модель получила и ряд технологических улучшений. В частности, используется процессор третьего поколения α11, а также новая технология Hyper Radiant Color, которая обеспечивает более глубокий чёрный цвет, улучшенную цветопередачу и повышенную яркость. Функция Brightness Booster Ultra, по заявлению LG, позволяет добиться яркости в четыре раза выше, чем у обычных OLED-панелей. Для работы с повышенной яркостью экран был специально спроектирован с пониженным уровнем отражений.

OLED evo W6 стал лучше подходить и для игр. Он поддерживает разрешение 4K с частотой обновления 165 Гц и обладает временем отклика 0,1 пикселя, что важно для соревновательного гейминга. Также заявлена совместимость с NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, Google Gemini и Microsoft Copilot. В режиме ожидания телевизор может использовать функцию Gallery+, отображая заставки, личные фотографии или изображения, созданные с помощью генеративного ИИ.

LG пока не раскрыла, в каких диагоналях будет доступен обновлённый Wallpaper TV. Информация о цене также отсутствует. Предыдущие модели Wallpaper TV стоили до 20 тысяч долларов.



