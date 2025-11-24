Sharp представила новую линейку 4K-телевизоров Aquos MiniLED JP7000, которые появятся в продаже позже в этом месяце. Серия включает модели с диагоналями 50, 55, 65 и 75 дюймов. Стоимость компания пока не раскрыла.

В основе телевизоров — подсветка MiniLED с сотнями светодиодов, разбитыми на зоны локального затемнения. Такой подход улучшает контрастность: яркие и тёмные участки регулируются отдельно, что повышает качество изображения как в светлых, так и в тёмных помещениях. Дополнительный слой QLED Quantum Dot повышает точность цветопередачи и расширяет цветовой охват, покрывая большую часть стандартов DCI-P3 и BT.2020. По словам Sharp, зрители получают более насыщенные оттенки и плавные переходы.

Серия поддерживает Dolby Vision и HDR10. Dolby Vision использует динамические метаданные, оптимизируя яркость и цветопередачу для каждого кадра, что помогает сохранить детали в сценах со смешанным освещением. Функция Aquos Smooth Motion снижает размытие в динамичных сценах, хотя частота обновления ограничена 60 Гц. Телевизоры имеют почти безрамочный дизайн и устанавливаются на центральной алюминиевой подставке.

Акустическая система была настроена совместно с Harman Kardon и включает два динамика по 12 Вт. Поддерживается объёмный звук Dolby Atmos. Для подключения предусмотрены HDMI с eARC, USB, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth.

Телевизоры работают под управлением Google TV. Предустановлены популярные сервисы — Netflix, YouTube, Google Play Movies & TV, Prime Video. Встроенный Google Assistant позволяет искать контент, управлять воспроизведением и выполнять команды для умного дома. Управлять телевизором можно и через приложение Google TV, что удобно для ввода текстов и навигации. Поддержка Google Cast обеспечивает трансляцию видео, фото и приложений со смартфона, планшета или ноутбука.





Sharp позиционирует серию Aquos MiniLED JP7000 как доступное обновление для пользователей, которым важны более высокая яркость, улучшенная цветопередача и современные смарт-возможности.