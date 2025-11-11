Компания TCL представила новую линейку телевизоров среднего класса, которая сочетает 4K UHD-разрешение, QLED-панели и интеграцию с Google TV. Новые модели поддерживают частоту обновления до 144 Гц и ориентированы на пользователей, ищущих премиальные функции для фильмов и игр по более доступной цене.

Серия TCL T7 включает модели с диагоналями 55, 65, 75 и 85 дюймов. Версия на 55 дюймов оснащена панелью с частотой 120 Гц, а все старшие модели — с нативной частотой 144 Гц. Телевизоры поддерживают технологии VRR (переменная частота обновления), Auto Low Latency Mode (ALLM) и Game Accelerator 288, обеспечивающие более плавную картинку и быструю реакцию в играх на консолях и ПК.

Все телевизоры оснащены QLED-дисплеями с подсветкой TCL High Brightness LED и поддерживают несколько форматов HDR: Dolby Vision, HDR10+, HLG, HDR10 и Open HDR. За улучшение изображения отвечает процессор AiPQ Pro, который в реальном времени регулирует цветопередачу, контраст и резкость. Разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей, а цветовой охват достигает 1,07 миллиарда оттенков.

В качестве программной платформы используется Google TV, предоставляющая доступ к популярным потоковым сервисам. Также поддерживаются Chromecast и Apple AirPlay 2 для передачи контента, а управление голосом возможно через Google Assistant, Alexa и Apple HomeKit. Для удобства предусмотрены микрофоны дальнего действия, позволяющие управлять телевизором без пульта.

Звуковая система варьируется в зависимости от модели. Телевизоры диагональю 55, 65 и 75 дюймов оснащены двухканальными динамиками мощностью от 20 до 30 Вт. Флагманская 85-дюймовая версия получила акустику Onkyo формата 2.1 с суммарной мощностью 40 Вт. Все модели поддерживают Dolby Atmos и Dolby Digital+.





Из интерфейсов предусмотрены четыре HDMI-порта (один из них с eARC), два USB-порта (USB 3.0 и USB 2.0), Ethernet, RF-вход и оптический аудиовыход. Также есть поддержка Wi-Fi 5 (802.11ac) и стандартные функции Smart TV, включая субтитры, таймер сна и многоязычное меню.

Дизайн телевизоров выполнен в минималистичном безрамочном стиле, а ножки с регулируемой шириной позволяют адаптировать устройство под установку на мебель или в комбинации с саундбаром.

Стоимость телевизоров TCL T7 следующая:

55 дюймов — $599,99

65 дюймов — $699,99

75 дюймов — $899,99

85 дюймов — $1 399,99

Официальная дата выхода пока не объявлена, но продажи ожидаются до конца года.