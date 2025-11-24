AUDI представила концепт своего нового электрокроссовера E SUV на автосалоне в Гуанчжоу. Эта футуристичная модель демонстрирует направление, в котором развивается второй серийный автомобиль бренда — AUDI E8 SUV. Новый суббренд AUDI был запущен в ноябре 2024 года и работает исключительно на китайском рынке в рамках большой стратегии Volkswagen Group «In China for China», нацеленной на глубокую локализацию производства и технологий.

Главная задача нового EV-подразделения — решить давнюю проблему зарубежных автомобилей: слабую локальную программную платформу и неполную интеграцию с китайскими цифровыми сервисами. Работая вместе с локальными технологическими партнёрами, Volkswagen рассчитывает создавать электромобили, максимально соответствующие ожиданиям китайских покупателей.

Все модели AUDI проектируются и производятся совместным предприятием SAIC-Audi. Благодаря этому бренд получает доступ к современным технологиям китайского рынка, включая компоненты и ПО от IM Motors — премиального электрического подразделения SAIC. Первый автомобиль бренда, AUDI E5 Sportback, подтвердил эффективность этой стратегии: в сентябре он собрал более 10 000 предзаказов всего за полчаса после запуска.

Концепт E SUV унаследовал узнаваемый дизайн E5 Sportback: мощные колёсные арки, крупные колёса и подсвеченный логотип AUDI на корме. Особенность концепта — установленный над лобовым стеклом блок LiDAR, намекающий на продвинутые системы помощи водителю. Вместо традиционных зеркал используются цифровые, а сама модель выглядит почти готовой к серийному производству. Ожидается, что финальная версия AUDI E8 SUV выйдет на рынок в начале 2026 года.

Будущий AUDI E8 получит высокую мощность и современную батарею на 800 вольт — такую архитектуру до сих пор предлагают лишь немногие глобальные бренды. Автомобиль оснастят батареей ёмкостью 109 кВт·ч и двухмоторной силовой установкой мощностью 500 кВт — то есть около 670 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч займёт примерно пять секунд. Заявленный запас хода — 700 км, хотя эта цифра основана на оптимистичном китайском цикле CLTC.





В линейке также появятся более доступные версии: заднеприводные модификации и вариант EREV с бензиновым генератором, обеспечивающим запас хода для дальних поездок.

Концепт представляет собой крупный премиальный SUV: длина — более 5 метров, ширина — около 2 метров, высота — 1,8 метра, а колёсная база — 3 метра. Ожидается, что стартовая цена серийного AUDI E8 в 2026 году составит около 260 000 юаней (примерно 31 200 евро).

Volkswagen ясно понимает, что успех на крупнейшем мировом автомобильном рынке требует создание современных, локализованных электромобилей. Продажи основной марки Volkswagen в Китае в октябре упали на 17% год к году, тогда как классический бренд Audi (четыре кольца) продолжает расти: более 49 000 проданных авто, что на 3,5% больше, чем год назад.

На этом фоне запуск нового электрического бренда AUDI выглядит особенно смелым. Его цель — занять лидирующие позиции в будущей электромобильной индустрии Китая, опираясь на локальные технологии и предпочтения.