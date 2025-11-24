Хотя Motorola уже начала распространять стабильную версию Android 16, программа бета-тестирования продолжает расширяться. На прошлой неделе доступ к бете получил Motorola Edge (2025), а теперь к нему присоединился и более доступный Moto G67 Power.

Компания объявила о запуске бета-программы Android 16 для Moto G67 Power на официальном форуме сообщества. Если у вас есть этот смартфон, вы можете подать заявку на участие в программе (известной как Motorola Feedback Network Beta Testing), чтобы получить ранний доступ к новым функциям и улучшениям. Для этого нужно заполнить регистрационную форму — её ссылка доступна в объявлении. Ниже — основные шаги регистрации.

Обновление Android 16 для устройств Motorola приносит ряд важных нововведений: более выразительный интерфейс, улучшенную совместимость с устройствами LE Audio и расширенную защиту от вредоносных приложений. Появилась функция Flash Notifications — смартфон может мигать вспышкой камеры или экраном при входящих вызовах и уведомлениях.

Кроме того, обновление добавляет Notification Cooldown — систему, которая автоматически снижает громкость уведомлений, если одно приложение присылает их слишком часто. Есть и функция Advanced Protection, обеспечивающая максимальный уровень безопасности устройства. Также появляется новый режим Modes, позволяющий создавать пользовательские профили для разных сценариев использования.

Как зарегистрироваться в программе бета-тестирования Android 16 от Motorola:





Создайте аккаунт на сайте сообщества Motorola (если его ещё нет). Зайдите в профиль и укажите IMEI или серийный номер устройства. Включите опцию MFN в настройках вашего профиля. Убедитесь, что на телефоне установлена последняя версия ПО. Перейдите на страницу MFN Beta Testing Opportunities и найдите бета-программу для вашего устройства. Нажмите на ссылку регистрации. Заполните форму и отправьте заявку.

Motorola может прислать дополнительные инструкции по электронной почте, поэтому важно регулярно проверять свою почту, включая папку со спамом. Проверить наличие новых обновлений можно вручную, перейдя в Настройки > Обновления системы > Проверить обновления.