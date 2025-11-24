Одна из самых долгих проблем в общении между пользователями Android и iPhone, похоже, наконец подходит к завершению. После многих лет, когда AirDrop работал безупречно внутри экосистемы Apple, у пользователей Android появится собственный способ напрямую отправлять файлы на устройства Apple.

Quick Share — это встроенная функция Android, которая позволяет легко передавать файлы между Android-устройствами, а также на Windows-ПК. Недавно Google объявила, что Quick Share теперь будет поддерживать отправку файлов на iPhone, используя тот же беспроводной протокол, что и AirDrop. Однако пока что эта возможность работает только на смартфонах Pixel 10 с чипом Tensor G5, то есть на очень небольшой части Android-устройств.

Теперь Qualcomm подтвердила, что функция передачи файлов Quick Share → AirDrop появится и на устройствах с процессорами Snapdragon. Подтверждение прозвучало в официальном аккаунте Snapdragon в X, где компания репостнула заявление Google и добавила: «Не можем дождаться, когда пользователи смогут попробовать это на Snapdragon в ближайшем будущем».

Google ранее намекала на расширение поддержки, но публичное подтверждение от Qualcomm показывает, что это не останется эксклюзивом Pixel.

Официальной даты запуска или списка поддерживаемых Snapdragon-процессоров пока нет. Судя по формулировке, первыми будут свежие поколения Snapdragon, а затем возможность появится на моделях Samsung, Xiaomi, OnePlus, Motorola и других брендов, использующих чипы Qualcomm.





MediaTek и Samsung пока не высказались о планах для своих платформ Dimensity и Exynos. Но так как Quick Share встроен в сам Android, поддержка этих чипов тоже ожидается — просто официальных объявлений не было.

Вероятно, что поддержка передачи файлов на устройства Apple появится не только на смартфонах. Планшеты Android и Chromebook уже работают с Quick Share внутри экосистемы, и со временем они тоже смогут отправлять файлы на iPhone и iPad.

Для такой простой задачи, как отправить фотографию, разделение между Android и iOS оставалось удивительно устойчивым годами. Теперь, когда Qualcomm подключилась к процессу, этот разрыв заметно сократится — и передавать файлы станет гораздо удобнее.