Компания Sharp анонсировала новый смартфон AQUOS Sense 10 — преемника прошлогодней модели AQUOS Sense 9. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 3, который обеспечивает на 20% более высокую производительность центрального процессора, на 40% улучшенную работу графического ускорителя и на 30% более быструю обработку задач искусственного интеллекта по сравнению с предыдущим Snapdragon 7s Gen 2. Смартфон получил 6,1-дюймовый дисплей Pro IGZO OLED с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, переменной частотой до 240 Гц и пиковым уровнем яркости 1500 нит.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который, по заявлению Sharp, способен работать 20 часов на одном заряде. Устройство работает под управлением Android 16 и предлагается в двух вариантах: 6 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной с 256 ГБ встроенной памяти.

Основная камера смартфона представлена 50,3-мегапиксельным сенсором с широкоугольным объективом, а фронтальная камера имеет разрешение 32 МП, что делает её подходящей для селфи и видеозвонков. Sharp добавила новые функции на базе искусственного интеллекта для улучшения качества изображений и четкости голоса во время звонков.

Среди прочих характеристик — поддержка NFC, распознавание лица, дактилоскопический датчик, Bluetooth 5.2, двойные динамики и восемь новых фотофильтров Photo Style. Устройство соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H и имеет классы защиты IPX5, IPX8 и IP6X от воды и пыли.

AQUOS Sense 10 будет доступен в шести цветах: Denim Navy, Khaki Green, Pale Pink, Pale Mint, Full Black и Light Silver. Компания также выпустит силиконовые чехлы, совпадающие по цвету с корпусом, а вместе с японскими брендами SPINGLE, KOJIMA GENES и BLUE SAKURA подготовит лимитированные версии чехлов, выполненные из джинсовой ткани.


Стоимость версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти составляет 62 700 иен, а вариант с 8 ГБ и 256 ГБ — 69 300 иен. Предзаказы откроются 10 ноября, а поставки начнутся 13 ноября.

Источник: Gizmochina
