После недавнего крупного обновления Galaxy Store компания Samsung рассказала, какие приложения пользователи смартфонов и планшетов Galaxy скачивали чаще всего этой осенью. Южнокорейский производитель опубликовал список из восьми самых популярных приложений в своём магазине.

По данным Samsung, самым загружаемым приложением в Galaxy Store осенью 2025 года стал SiriusXM. На втором месте расположился Glance AI — сервис, который показывает визуально привлекательные обои и контент на экране блокировки. TikTok оказался самым популярным приложением для социальных сетей и занял третью строчку общего рейтинга. Лучшим AI-ассистентом в магазине Samsung стало приложение Perplexity.

Пятое место в списке занял Crunchyroll — крупнейший в мире сервис для стриминга аниме. Банковское приложение Chime оказалось на шестой позиции, а Adobe Acrobat Reader, предназначенный для просмотра PDF-файлов, занял седьмое место. Восьмым по популярности стало ABCmouse 2 — обучающее приложение для детей.