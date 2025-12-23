Компания Samsung объявила, что её дочернее подразделение Harman International, специализирующееся на аудиосистемах и автомобильных технологиях, приобретает подразделение Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) у всемирно известного автоконцерна ZF. Это крупная и знаковая сделка, которая обеспечивает Samsung прочные позиции на рынке современных подключённых автомобилей.

Harman International покупает ADAS-бизнес ZF с оценкой в 1,5 млрд евро (примерно 1,76 млрд долларов). Подразделение занимается разработкой систем помощи водителю, вычислительных платформ, радарных систем и интеллектуальных камер для автомобилей. Эти технологии позволят Harman ускорить развитие решений для программно-определяемых автомобилей (SDV), которые автопроизводители всё активнее внедряют в новые модели.

Разработки ZF в области ADAS будут интегрированы в платформу Harman Digital Cockpit. Она предлагает централизованную вычислительную архитектуру для автомобилей нового поколения и поддерживает функции помощи водителю и автоматизированного вождения. Совместная работа Harman и ZF позволит упростить архитектуру систем, снизить сложность интеграции и повысить эффективность и скорость вывода подключённых автомобильных решений на рынок.

Генеральный директор ZF Group Маттиас Мидрайх отметил, что Harman стала идеальным партнёром для раскрытия потенциала роста и инноваций ADAS-направления ZF. По его словам, сделка также поможет снизить долговую нагрузку компании и позволит сосредоточить ресурсы на ключевых технологиях, в которых ZF занимает лидирующие позиции на мировом рынке.

Harman International, одна из самых известных компаний в области аудио- и автомобильных технологий, была приобретена Samsung Electronics примерно за 8 млрд долларов. С тех пор её выручка выросла с 7 до более чем 11 млрд долларов. Интеграция технологий ZF должна дополнительно ускорить рост бизнеса Harman и способствовать созданию более интеллектуальных и безопасных автомобилей.



